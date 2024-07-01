نادي الأسير الفلسطيني: مدير مجمع الشفاء بغزة شاهد على جرائم الاحتلال

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله زغاري، إن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، شاهد على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زغاري، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الفلسطينيين من مدنيي قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم.

ونوَّه رئيس نادي الأسير الفلسطيني، بأن 57 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن الاحتلال حول السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية.

وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يُمارس سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحًا أن الاحتلال يرتكب جرائم طبية ضد الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية، وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين".