الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدمة جديدة لماكرون.. حزب التجمع اليمينى يحتل المركز الأول بالانتخابات التشريعية فى فرنسا

ماكرون
ماكرون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "صدمة جديدة لماكرون.. حزب التجمع اليميني في فرنسا يحتل المركز الأول بالانتخابات التشريعية". 

وجاء في التقرير: "صدمة جديدة تلقاها الرئيس الفرنسي ماكرون عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، والتي أظهرت تصدر حزب التجمع الوطني لأقصى اليمين المركز الأول في تلك الانتخابات، متفوقًا على حزب الجبهة الشعبية اليساري وتحالف (معًا) الذي يتزعمه ماكرون".

وأضاف: "هول الصدمة دفع ماكرون لحث مواطنيه إلى ضرورة إنشاء تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، لمواجهة حزب أقصى اليمين، وعدم السماح له بالانتصار مجددًا". 

وتابع: "رئيس الحكومة الفرنسية دعا هو الآخر إلى ضرورة منع أقصى اليمين من الحصول على أي صوت في الجولة الثانية في الانتخابات، وعدم السماح له بالحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية".

لماكرون ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون فرنسا

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