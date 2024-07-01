ميكالى يطالب الجبلاية بحل أزمة الثلاثة الكبار قبل انطلاق معسكر "الأولمبى"

طلب روجيرو ميكالى المدير الفني لـ المنتخب الأولمبى، من مجلس إدارة اتحاد الكرة سرعة إنهاء ازمة اختيار الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، بعد رفض الأهلي السماح لـ محمد عبدالمنعم وإمام عاشور بالمشاركة في الأولمبياد.

وكان ميكالي يضع فى حساباته للتواجد معه في الأولمبياد عدد من اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ولكن لم يتمكن من ضم أحدهم وإن كان مصطفي محمد هو الأقرب للتواجد في الأولمبياد لولا الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطني في مباراة غينيا بيساو وهناك محاولات أخيرة لإقناع تريزيجيه للتواجد في أولمبياد باريس.

ومن اللاعبين المحليين الذين ينوى ميكالى ضمهم محمد عبدالمنعم و إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وهناك موافقة مبدئية من جانب نادى الزمالك لمشاركة زيزو في الأولمبياد ولكن ميكالي طلب إرسال موافقة رسمية من الزمالك على مشاركة اللاعب في الأولمبياد.

ويعقد ميكالي جلسات مستمرة مع اتحاد الكرة لحل هذه الازمة في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق معسكر المنتخب الذي يبدأ يوم 5 من يوليو الجاري وقبل إرسال القائمة النهائية التى من المفترض إرسالها خلال 48 ساعة والتى تشمل 23 لاعبا.

رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة

وفي سياق آخر، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا عاجلًا، بشأن مباراة سموحة وبيراميدز، التي توقفت مساء الجمعة الماضي؛ بسبب الحريق الذي نشب في إحدى غرف استاد الإسكندرية.

وقررت الرابطة في بيانها استئناف الوقت المتبقي من مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها من تبديلات وبطاقات صفراء وكل الأمور التي حدثت والنتيجة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وحددت الرابطة موعد إقامة الوقت المتبقي من المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الجولة 28 من بطولة دوري نايل، وتحديدا في الدقيقة 50 بسبب نشوب حريق في استاد الإسكندرية قبل توقف المباراة واتخاذ محمد سلامة حكم المباراة قرارًا بصعوبة استكمال اللقاء.