الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزن بالمنوفية على وفاة شاب في حادث بالسعودية.. وشقيقته توجه رسالة مؤثرة

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

اتشحت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالسواد حزنا على أحد شبابها والذي توفي إثر تعرضه لحادث تصادم بالمملكة العربية السعودية، وأصيب بنزيف في المخ.

وترجع أحداث الواقعة بورود نبأ وفاة الشاب شادي شريف رجب، 28 عاما، ابن قرية سبك في محافظة المنوفية والذي كان يعمل ديليفري بإحدي المحالّ التجارية.

وكتبت شقيقته رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء تواجد شقيقها بالمستشفى قبل وفاته، عقب تعرضه لحادث التصادم الذي أودى بحياته قائلة: "أربعة أيام لا أعلم كيف هو حالك؟ لقد طال انتظارك يا أخي، ليس يأس بل ضعف مني، لقد اشتقت لسماع صوتك، اشتقت لرؤيتك، الله أعلم بحالي كيف يمر علي الوقت، أتعلم أنهم يقولون لي إنهم بجانبي لكني والله لا أشعر بهم لأني لا أريد سواك يا أخي بجانبي، ألهمنا الله الصبر والسلوان على ما نحن فيه، ليس لدى سوى الدعاء، الكل يدعو لك يا أخي يا حبيبي وبطلي الثاني بعد أبي، وصديقي وكل شيء أنت كل نصف لي يا أخي، فلتنهض يا أخي، أنا أثق أنك ستفعلها لا أعلم متى، لكني أثق بالله، أنه سيبارك في عمرك، وسيجعل سماعي لصوتك ورؤيتك عاجلا غير آجل، قاوم يا أخي لا تستسلم من أجلنا جميعا، من أجل أمي وأبي وابنتك وزوجتك، أنت ستهزم المرض وستتعافين، اللهم اشف أخي شادي شفاء لا يغادر سقما، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم ألطف بيه".

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محافظة المنوفية مصرع شاب منوفي بالمملكة العربية السعودية مصرع شاب بعد تعرضه لحادث شاب يعمل دليفري توفي بحادث رسالة مؤثره من شقيقة المتوفى

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