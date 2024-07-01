أميرة العادلى: ثورة 30 يونيو وحدت كل الأحزاب للمطالبة برحيل الإخوان

خلال ندوة التنسيقية

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جبهة الإنقاذ قامت بدور عظيم في توحيد صفوف المصريين، مؤكدة أنها شعرت بالخطورة منذ الإعلان الدستوري للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، مضيفة أن ما أخذه المعزول مرسي وجماعته من قرارات دفع الأحزاب إلى التوحد وأن تكون في صف واحد للمطالبة برحيلهم.

جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكري ثورة الإنقاذ».

وتابعت "العادلي": "وحدة الصف من يناير وحتى الإعلان الدستوري كان يتطلب مشهدًا قويًا جدًا لاستشعار الخطر وإطلاق جبهة الإنقاذ، كنا نعمل ظهيرًا شبابيًا قادرًا على التحرك في الشارع والحشد والدعوة للفعاليات والتظاهر".

وذكرت عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "كان واضحًا للجميع أنه لم يكن مرشح الجماعة وإنما كان الاختيار الثاني بعد عدم قدرة مرشح الإخوان خيرت الشاطر على خوض سباق الانتخابات الرئاسية، فكانت الجماعة هى من يحكم وليس مرسي".

واستكلمت "العادلي"، أن الإعلان غير الدستوري نصب خلاله مرسي جماعة الإخوان بالحاكمين بأمر الله على الأرض، فأعطاه الإعلان كل الصلاحيات، تبعه مشهد من الفوضى والعشوائية، بدأت بالعصف بالقوانين وحصار المحكمة الدستورية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما كان سيوصلنا لطريق مجهول، لن يقتصر فقط على طمس الهوية وإنما كان من الممكن أن يصل بنا لحرب أهلية لولا وعي الشعب وإدراكه، فكان لجبهة الإنقاذ مطالب واضحة ومحددة واستجابة واستماع لرغبة المواطنين.

وتابعت:"معركتنا مع الإخوان كانت معركة وعي وفكر، لذلك نحن نحتاج لمشروع فكري في ظل المؤسسات الراسخة"، وواصلت: "المشاكل السياسية والاقتصادية والمجتمعية من الممكن حلها، لكن الأهم بالنسبة لي أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مشروع فكري".

وأشارت النائبة أميرة العادلي، إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج لمشروع ثقافي وفكري يؤصل لها، وبناء الإنسان المصري، والمشروع الفكري، وكذلك يجب أن يحدد نوع التعليم الذي يحصل عليه، وكذلك الملف الصحي وسوق العمل ووظائف المستقبل، والأهم كيف أبني عقول الناس؟.

أدار الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.