التضامن: "فرصة" يدعم أسر "تكافل" فى البحث عن فرص للتمكين الاقتصادى

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تعمل على توفير حضانات للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، وتشجيع أبناء الأسر الأولى بالرعاية على الالتحاق بدور الحضانات، كما أنه يتم التركيز على المناطق الأشد احتياجًا التي تقدم خدماتها بأسعار رمزية لتشجيع المرأة المصرية على الانخراط في سوق العمل ولأهمية دور الحضانة في تنمية الطفولة المبكرة.

برامج التمكين الاقتصادي

وأكدت الوزارة، أن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي يستهدف دعم أسر برنامج "تكافل" في البحث عن فرص للتمكين الاقتصادي، حيث يشمل البرنامج ثلاثة مكونات رئيسية كالاتي:-

- توفير التدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل.

- التوظيف بإحدى شركات القطاع الخاص.

- توفير أدوات الإنتاج نقل الاصول التدريب على مهارات إدارة المشروعات.

أما مشروعات الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية والشباب فتتمثل فى الآتي:-

- مشروع تنمية المرأة الريفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

- برامج الإقراض الميسرة بينك ناصر الاجتماعي مثل برنامج مستورة.

- برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر بالجمعيات الأهلية الشريكة.

دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة ودعم الحرف اليدوية والتراثية:

- يهدف برنامج الأسر المنتجة إلى تأهيل وتدريب الأسر الأولى بالرعاية على الحرف اليدوية لزيادة دخل الأسر.

والحفاظ على التراث الحرفي المصري. وتعمل الوزارة على تطوير اليات الترويج والتسويق المنتجات مشروعات الأسر المنتجة مثل إقامة المعارض في المحافظات المختلفة.

أما المبادرة الرئاسية لدعم صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية "تتلف في حرير" فتسهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر العاملة في صناعة المنسوجات اليدوية والسجاد والكليم اليدوي من خلال دعمها بأدوات وخامات الإنتاج بالشراكة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.