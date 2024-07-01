الأنبا أرساني يرأس حفل تخرج أبناء كنيسة مار مرقس بلاهاي

صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمدينة لاهاي في هولندا، وشاركه الأب القمص أنجيلوس فخري كاهن الكنيسة ذاتها.

تكريم الخريجين من كافة مراحل التعليم المختلفة من أبناء الكنيسة

وعقب الصلاة كرّم نيافته الخريجين من كافة مراحل التعليم المختلفة من أبناء الكنيسة، ووزّع عليهم الهدايا، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم ومع أسرهم.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارجرجس بمطاي البلد، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها. وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

مؤتمر لخدام الشباب بكنائس إيبارشية نجع حمادي

في سياق آخر، نظمت خدمة الشباب بإيبارشية نجع حمادي، مؤتمرًا لخدام الشباب بكنائس الإيبارشية، تحت عنوان "لمن أنت"، في كنيسة القديس الأنبا بولا بقرية بهجورة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، الذي يضم خدمة الشباب بكل فروعها، منذ تأسيسها على يد مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية السابق، في صيف عام 1986، كما قام نيافته بعمل مناقشة مفتوحة مع الشباب، أجاب خلالها على جميع أسئلتهم حول الخدمة.

واشتمل المؤتمر على عددًا من الفقرات من تحضير خدام خدمة الشباب، واختتم بتوزيع الهدايا التذكارية لجميع الحاضرين.