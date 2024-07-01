الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسقف إيبارشية المنصورة يترأس صلوات عشية عيد استشهاد الأنبا موسى الأسود

الأنبا أكسيوس
الأنبا أكسيوس

صلى الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، صلوات عشية عيد استشهاد الأنبا موسى الأسود، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وذلك بكنيسته الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بتوريل التابعة للإيبارشية، وخلالها قام نيافته بتطييب رفات الشهيد بالكنيسة ذاتها.

كما تفقد الأنبا أكسيوس مبنى بيت الملاك للمسنين التابع للكنيسة ذاتها، وكذلك افتتح ملعب كورة قدم بمبنى الكنيسة. وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

إيبارشية حلوان تحتفي بالفائزين في المسابقة البحثية من معلمي وموجهي التربية الدينية المسيحية

في سياق آخر، نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة بالتنسيق مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتنمية، احتفالية خاصة للفائزين في المسابقة البحثية من معلمي وموجهي التربية الدينية المسيحية بالإدارات التعليمية في مناطق (حلوان والمعصرة والتبين ومدينة ١٥ مايو) التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقفها.

شهد الحفل الذي أقيم في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، المستشار إسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وعدد من المسؤولين بالإدارات التعليمية، وعدد آخر من المسؤولين بالهيئة العليا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

تضمن الحفل فقرات من تقديم كورال التربية الدينية المسيحية بالمدارس، وفي الختام تم توزيع الهدايا على الفائزين من أبناء الإيبارشية. كما قدم نيافة الأنبا ميخائيل شهادة تقدير للمستشار رئيس المنظمة تقديرًا لجهود الهيئة المبذولة.

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