الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر استئناف إنجى حمادة على حكم حبسها.. 7 سبتمبر

ارشيفيه
ارشيفيه

تقدم المحامي وائل سعيد، محامي المتهمة إنجي حمادة، بالاستئناف على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف.

كما تقدمت المحامية هدى العسال، باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بنشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي في المقطع الشهير بفيديو المطبخ.

‎جاء ذلك عقب صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبسه عام بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، بالاشتراك مع إنجي حمادة والمعروفة إعلاميًا ببطلة فيديو المطبخ.‎

انجي حمادة محكمة القاهرة الاقتصادية كروان مشاكل نشر الفسق والفجور فيديو المطبخ

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