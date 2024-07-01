فى ذكرى ميلاده.. أبرز أفلام وحيد حامد المأخوذة عن روايات أدبية

وحيد حامد، "الرجل الذي أحب أيامه" وكشف طيور الظلام، خاصة جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية والتي سخر قلمه وأفكاره لكشف زيف شعاراتها وفضح حقيقتها الطامعة في الحكم والسلطة، متسترة برداء الدين، ويحل اليوم 1 يوليو ذكرى ميلاده.

أفلام وحيد حامد عن روايات أدبية

بجانب كتابته العشرات من السيناريوهات للسينما مباشرة، إلا أن وحيد حامد قدم أيضًا العديد من السيناريوهات المستندة إلى روايات أدبية، من بينها فيلم "قط وفار"، عن قصة للكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي، من مجموعته القصصية "تاريخ حياة صنم".

والفيلم من إنتاج عام 2015 ومن إخراج تامر محسن، ويتناول قصة "حمادة عبدربه"، الشاب الفقير، الذي تموت والدته التي هي شقيقة وزير الداخلية عباس القط، المتنكر لهذه القرابة، ومع إعلان وفاة شقيقة القط تبدأ سلسلة من الصراعات بين الفأر والقط، تعكس أفكار وحيد حامد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

فيلم "رغبة متوحشة"، عن مسرحية للكاتب الإيطالي أوجوبتي، بعنوان "جريمة في جزيرة الماعز"، والفيلم من بطولة محمود حميدة، نادية الجندي، سهير المرشدي، وتتناول أحداثه رحلة بحث عن ثروة جاسوس سابق أخفاها قبل أن يودع السجن ويعدم، إلا أنه يخبر أحد المساجين معه عن هذا الكنز ويوصيه بأن يذهب لزوجته وابنته وشقيقته للبحث عن هذه الثورة على أن يحصل على جزء منها، وبالفعل ينفذ الصديق الوصية ويخبر زوجة هذا الجاسوس بأمر الثروة، ليبدأوا جميعًا في البحث عنها والصراع أيضًا، الذي ينتهي بقتل الزوجة لرفيق زوجها الخائن بالسجن، بعد أن أوهمتها ابنتها أنه تحرش بها.

كما قدم وحيد حامد عددًا من روايات الكاتب إحسان عبدالقدوس، منها فيلم الراقصة والطبال، فيلم الراقصة والسياسي. وقامت ببطولة الفيلمين النجمة نبيلة عبيد، التي تعد من أكثر نجمات السينما المصرية اللائي قمن ببطولة أعمال للكاتب وحيد حامد. وللكاتب وجيه أبوذكري كتب وحيد حامد سيناريو وحوار فيلم ملف سامية شعراوي.

أفلام وحيد حامد عن روايات لنجيب محفوظ

كما قدم السيناريست وحيد حامد عدة أفلام عن روايات لأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، منها فيلم "نور العيون"، من إخراج حسين كمال، والفيلم إنتاج عام 1991، وبطولة فيفي عبده وعادل أدهم ومحمود الجندي.

وتدور أحداثه حول "حسونة" الذي يقتل على يد خصمه، في الوقت الذي تهرب أرملة حسونة بابنتها نور العيون التي تسعى إلى الانتقام من قاتل والدها.

كما قدم وحيد حامد فيلم "فتوات بولاق"، من تأليف نجيب محفوظ، والفيلم من إنتاج 1981، وإخراج يحيى العلمي، ومن بطولة نور الشريف، سعيد صالح، فريد شوقي، بوسي، نبيلة السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول "محروس" أحد سكان حي بولاق، والذي يقع في حب "حميدة" الفتاة اللعوب، والتي توهمه بحبها له، لكنها في حقيقة الأمر تتلاعب بكل رجال الحارة، بدءًا من محروس مرورًا بميمون وبيومي، مما يدفع محروس لقتلها عندما يكتشف خداعها له.