الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصيلحى: 4 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب صرف سلع شهر يوليو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون مستفيد إلى 20٪ في اليوم الأول، مؤكدة انتظام عمليات الصرف في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كل السلع الأساسية بمخزونات تتخطى 6 أشهر.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

ولفت إلى قيام مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بها وفقًا لربط كل تاجر.

ونوه الوزير إلى تطبيق نظام صرف السلع التموينية لصالح البقالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجار تعميمه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سيكون إلكترونيًا.

من جانبه، أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة بعد انتهاء عمليات الجرد.

وأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أنه من المتوقع وصول نسبة الصرف إلى نحو 60٪ خلال الأسبوع الأول، منوهًا بأن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلى ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ولفت إلى قيام المنافذ بصرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من مقررات يوليو قبل بداية الشهر لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه جار تسلم باقي الاستعاضات تباعًا.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

بدوره، قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 62 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

IMG-20240701-WA0008
IMG-20240701-WA0008
IMG-20240701-WA0009
IMG-20240701-WA0009
IMG-20240701-WA0010
IMG-20240701-WA0010
IMG-20240701-WA0011
IMG-20240701-WA0011
IMG-20240701-WA0014
IMG-20240701-WA0014
وزارة التموين والتجارة الداخلية نسب صرف سلع شهر يوليو البطاقات المصيلحي التموين المخزون الاستراتيجي

مواد متعلقة

30 يونيو إرادة شعب.. إنجازات المنظومة الغذائية والحماية الاجتماعية

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط

الحكومة توفر 70 مليون زجاجة شهريًا.. 36% تراجعًا فى أسعار زيت الطعام

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

فى انتظار المجهول

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر