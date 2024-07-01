نجاد البرعى يطالب الحكومة الجديدة بالابتعاد عن الاقتراض الخارجى

قال الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عن تشكيلها يجب أن تبتعد عن تفصيل القوانين والتشريعات، خاصة أن ذلك سيؤثر على عملها وأدائها في الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه على الحكومة الجديدة أن تقلل القروض الخارجية وإن كان الأفضل هو إنهاءها تمامًا، بالإضافة للتوسع في مصادر الموازنة العامة للدولة والابتعاد عن سياسة الضرائب.

وأوضح البرعي أن الحكومة السابقة أدمنت سياسة الاقتراض من الخارج، ولذلك على الحكومة الجديدة أن تحد من ذلك وتحاول الدخول في مفاوضات جادة مع الدائنين سواء بنوكًا أو مؤسسات مالية أو كذا لإعادة جدولة المديونية، قائلًا: "ليس من المعقول أن يكون ٥٧% من الموازنة لسداد الديون، لأن ذلك يعي أن المتبقي حوالي أقل من ٤٣%، وذلك لا يصح".

وتابع: "ليس من معقول أيضًا أن تعتمد الحكومة فى الميزانية أن يكون 77% من الميزانية تأتي عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم، وهو ما سيجعل مصر بلدًا غير جاذب للاستثمار".

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة وأن تتصرف بنهج مختلف عن الحكومة السابقة.