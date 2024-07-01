الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخميس.. «راهن الرواية العربية ومستقبلها» فى ندوة بمنتدى أوراق بالدستور

جريدة الدستور

يعقد منتدى "أوراق" بمؤسسة «الدستور» في السابعة من مساء الخميس المقبل ندوة أدبية ونقدية عن (راهن الرواية العربية ومستقبلها)، يقدمها الكاتب والناقد د. يسري عبدالله، ويشارك فيها الكتاب والروائيون: (منتصر القفاش، محمد علي إبراهيم، علي قطب، وزينب عفيفي).

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

وتطرح الندوة في الحلقة النقاشية الرابعة عن راهن الرواية العربية ومستقبلها عددًا من المحاور، من بينها: مفهوم الرواية الجديدة ــ والرواية والواقع ــ والرواية والتجريب ــ والرواية والذكاء الاصطناعي ــ وغياب سؤال المعيار في النظر إلى النص الروائي ــ ومستقبل الرواية العربية.

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"منتدى أوراق"| يسري عبد الله: عملية "سيناء 2018" جففت منابع الإرهاب بأرض الفيروز

يأتي منتدى "أوراق" تعزيزًا للمعنى وانحيازًا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع.

ويعد منتدى أوراق الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، بمقر "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

تعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.

المشاركون في أمسية راهن الرواية العربية

ويشارك في أمسية "راهن الرواية العربية ومستقبلها" كل من: الكاتبة زينب عفيفي، وهي كاتب روائية وصحفية، صدر لها العديد من الأعمال السردية الروائية، نذكر من بينها روايات: شمس تشرق مرتين، عزيزي المستبد، عملية تجميل، أحلم وأنا بجوارك، معك تكتمل صورتي وغيرها.

بينما الكاتب محمد علي إبراهيم، مهندس مدني روائي وقاص، حاز على جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة 3 مرات جائزة كتاب اليوم، وجائزة جمال الغيطاني، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ، والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايته "حجر بيت خلاف".

صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، ففي السرد الروائي صدرت له روايات: "الجدار الأخير" عام 2014، "الولد كوريا" عام 2016، "أعلمها اللمس" عام 2017، "حجر بيت خلاف" عام 2018، ورواية "روح" عام 2020.

كما يشارك في الأمسية الكاتب منتصر القفاش، وهو روائي وقاص مصري، صدرت له أربع مجموعات قصصية وثلاث روايات، حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته "شخص غير مقصود" 2001، وحصل على جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن رواية "مسألة وقت" 2009، وعن مجموعة "في مستوى النظر" 2014، وترجمت روايته "أن ترى الآن" إلى اللغة الإيطالية 2012.

أما الكاتب علي قطب فهو مهندس وروائي من محافظة الغربية، صدرت له أربع روايات منها: "كل ما أعرف، أنثى موازية، ميكانو، وغيرها". فاز بالعديد من الجوائز الأدبية والثقافية، منها جائزة إحسان عبدالقدوس، جائزة ساويرس الثقافية عن روايته "أنثى موازية".

راهن الرواية العربية ومستقبلها الدستور زينب عفيفي منتصر القفاش محمد علي إبراهيم الكاتب علي قطب

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