بعد إحلاله وتجديده.. محافظ قنا يفتتح أول فندق سياحى

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فندق حتحور السياحي (الذي كان يعرف سابقاً بفندق بسمة) بعد تجديده وإعادة تأهيله، وكان برفقته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، والنائب محمد أحمد الجبلاو عضوا مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، ومحمد حسن القط وكيل وزارة التموين، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم تجديد الفندق على أعلى مستوى لتقديم خدمات فندقية وترفيهية متميزة تليق بمحافظة قنا، خاصة أنه يتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف النيل، مما يجعله إضافة حقيقية للقطاع الفندقي والسياحي وملاذًا ترفيهيًا لأبناء المحافظة وضيوفها من مختلف المحافظات. كما أشار إلى أن فندق حتحور هو أول فندق سياحي في محافظة قنا، وتم طرحه للقطاع الخاص للاستفادة من أصول المحافظة بالشكل الأمثل بهدف تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الداودي أن المحافظة تسعى جاهدة لجذب وتحفيز الاستثمارات الجادة في مختلف القطاعات، لتحقيق خطة التنمية الوطنية بالإضافة إلى توظيف الأيادي العاملة من أبناء المحافظة. كما أشار إلى أن المحافظة تمتلك فرصا استثمارية متنوعة في جميع القطاعات، سواء سياحية أو تجارية أو صناعية.

وقال أيمن بدوى، المشرف على التطوير، إن الفندق يتميز بموقعه الساحر على ضفاف نهر النيل، ويضم غرفًا مجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى قاعات للمناسبات المختلفة، ومطعم، وكافيه.

وأضاف بدوى أنه تم تجهيز وتأهيل الفندق ليصبح أول فندق في محافظة قنا الذي يوفر شاليهات فندقية على نهر النيل مباشرة مجهزة على أحدث نظم الفنادق السياحية.