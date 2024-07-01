الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القس أندريه زكي: المؤسسات التعليمية بالسنودس تقوم بدور تاريخي في بناء الشخصية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام الجديد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، اليوم الاثنين

وذلك  بحضور كلٍّ من الدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، ووفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ الأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة، والشيخ ناصر صادق، مدير مقرات التدريب بالهيئة، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئيس الطائفة الإنجيلية، والشيخ هاني حلمي، مدير الشؤون المالية بالمدارس.

 دور تاريخي في بناء الشخصية


وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور القس ماجد كرم، على توليه منصب أمين عام المدارس بسنودس النيل الإنجيلي، وقال: "إن المؤسسات التعليمية تقوم بدور تاريخي في بناء الشخصية، وتقدم نموذجًا متميزًا في التعليم"، مضيفًا "أهنئ الدكتور القس ماجد كرم، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في ظل مجلس المؤسسات التعليمية الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم هذه المؤسسات العريقة". 

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