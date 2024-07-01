تحديث لحظى.. سعر الذهب عيار 24 اليوم فى مصر بالجنيه المصرى

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم، وسط ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تراجع التضخم في الولايات المتحدة في مايو، ما عزز التوقعات في خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

15 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب

أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي "ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2332 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2717 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25360 جنيها.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية تشهد حالة من التحركات في نطاق ضيق، بفعل حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار سعر الفائدة، كما عززت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، من حالة عدم اليقين السياسي وسط المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب.

وأثارت الاحتمالات المتزايدة لرئاسة ترامب المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية، تؤدي لمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، وبالتالي توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره يدفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها، ويحد من ارتفاعات الذهب.

وأكدت بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي صدرت يوم الجمعة رهانات السوق على أن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة ​​أخرى في ديسمبر، ومع ذلك، فإن التصريحات المتشددة الأخيرة لبعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي تؤكد أن البنك المركزي لديه بعض التردد وحسم مصير الفائدة.