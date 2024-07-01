الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تستمر 5 أيام.. مسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" تعود للسامر بدءا من الغد

مسرحية نوستالجيا
مسرحية نوستالجيا

يعود عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى إلى مسرح السامر بالعجوزة ابتداء من غدا الثلاثاء ولمدة خمسة أيام والعرض من إخراج تامر عبدالمنعم.


وكان عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ قد بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.


وكانت يوم الجمعة الماضي الملحمة من جمهور المدينة الباسلة "بورسعيد" عندما ملأ جنبات مسرح قصر ثقافة بورسعيد من أعلى المسرح لأسفله ولأول مرة يتم عمل حفلتين للعرض المسرحي نظرا لتكدس الجماهير.

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عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية أو الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.


عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي  والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.


من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري، كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠ ٨٠ الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠ ٨٠ خشبة مسرح الأنفوشي بالأسكندرية خشبة مسرح الأنفوشي نوستالجيا ٩٠ ٨٠

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