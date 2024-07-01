الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطنى: تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات الحوار ضرورة

الدكتور رائد سلامة
الدكتور رائد سلامة

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إنه من الأهمية وقبل أن تقوم الحكومة الجديدة بأداء القسم الدستوري وأيا كان تشكيلها أن نشير إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة لن تبدأ من الفراغ ولن تضع خططا جديدة، خصوصا أن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني المذكور. 

تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 

وأضاف سلامة فى تصريح، لـ"الدستور"، إنه من المهم جدا الالتزام بالجدول الزمني لأنه يعطي انطباعات ايجابية للقوى السياسية وكل المشاركين بالمرحلة الأولى أن جهودهم بالمشاركة لم تضع هباء بما يستحث الجميع على الاستمرار في حالة الحوار. 

من ناحية أخرى يعطى للمواطنين انطباعات بأن الحوار الوطني له مردود على حياتهم اليومية، وأن المشاركين به كانت لهم إسهامات مهمة يؤخذ بها وهو أمر يؤكد أهمية دور الحوار الوطنى. 

إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

واوضح سلامة، أنه من الناحية العملية، فإن هناك بعض الموضوعات كان عليها توافق كامل بالمرحلة الأولى كموضوع إنشاء مفوضية مكافحة التمييز تفعيلا للمادة ٥٣ من الدستور، مشيرا إلى أنه قد قام بشكل شخصي بتقديم مسودة مشروع قانون لإنشاء المفوضية للإدارة الفنية للحوار.

وأكد مقرر مساعد لجنة التضخم، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتفعيل هذا الأمر، بالإضافة إلى مقترحات أخرى وتوصيات مهمة في المحورين الاقتصادي والسياسي، وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الانتخاب ونحن على بعد أشهر قليلة من موعد انعقادها، بالإضافة لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي كما حدث بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني.

رائد سلامة لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطنى الحكومة الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر