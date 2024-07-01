خبيرة اقتصاد توضح أبرز تحديات الحكومة الجديدة

تفصلنا ساعات عن الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وسط توقعات بمواجهة العديد من الملفات والتحديات الهامة التي ستكون على طاولة الحكومة المنتظرة، وقد أبرزت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، هذه التحديات وألقت الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وحلولًا فعالة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.

وفي السياق، أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن هناك عدة أولويات يجب أن تكون في اعتبار الحكومة الجديدة وهي ضرورة التنمية في الموارد البشرية والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير التعليم والصحة سيخلق أجيال سيكون التركيز فيها على الإنتاج والتصنيع بسهولة.

وأوضحت "الملاح" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أول ملف على طاولة الحكومة الجديدة يجب أن يكون عن قطاع الكهرباء والطاقة وانقطاع وقت الكهرباء في وقت الظهيرة تحديدًا وهو وقت العمل في المصانع والشركات.

واستكملت خبيرة الاقتصاد، أن أكبر تحدي يواجه الحكومة الجديدة والشعب المصري هو انقطاع الكهرباء في وقت العمل (فترة الظهيرة)، مطالبة الحكومة الجديدة ضرورة تنسيق وقت انقطاع الكهرباء حتى نعبر من هذه الأزمة بسلام.

وتابعت خبيرة الاقتصاد، أن هناك تحدي اخر سيواجه الحكومة الجديدة وهو خاص بقطاع الصحة تطوير إمكانيات المستشفيات الحكومية وهذا سيتم من خلال زيادة طفيفة في سعر الخدمة مقابل تطويرها، والتحدي الثالث الذي سيواجه الحكومة وهو خاص بقطاع التعليم مؤكدًا أن الحكومة المصرية قامت بإنشاء بنية تحتية قوية جدًا من خلال انشاء مدارس وطرق عظيمة.