الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

فتحت وزارة الاسكان حجز شقق الإسكان المتميز في مشروع فالي تاورز بداية من أمس الأحد وتستمر حتى أغسطس المقبل، ولكنها وحدات من الاسكان المتميز، لذا استمر البحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وهو ما تعرض الدستور تفاصيله في التقرير التالي. 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لم تحدد وزارة الاسكان موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى الآن، ولكن تم في بداية العام الجاري فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تحت مسمى الإعلان التكميلي للاعلان الذي يسبقه. 

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 هى شقق محدودي الدخل وتكون بمقدم بسيط وهى للمواطنين الذين تقل دخلهم عن 6000 جنيه. 

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موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

حجز شقق وزارة الإسكان شقق فالي تاورز

أعلنت وزارة الإسكان بدء حجز شقق وزارة الإسكان شقق فالي تاورز للاسكان المتميز بأبراج حدائق أكتوبر، وبدأت منذ أمس الأحد المقبل 30 يونيو 2024 ، ولمدة شهرين حتى يوم 29 أغسطس المقبل.

ويبلغ عدد الشقق التي تم فتح حجز شقق فالي تاورز بـ 984 وحدة سكنية، وتأتي بمساحة 95، و97 و100 متر مربع، عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وعن طريق السداد فيتم دفع  150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ثم يقوم العميل باستكمال سداد 20% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

على أن يتم  سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

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