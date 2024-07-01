بدء تحضيرات فيلم "الفيل الأزرق 3" أغسطس المقبل

يبدأ النجم كريم عبدالعزيز وصناع فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 3" تحضيرات العمل في أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق التصوير.

ورصدت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق للنجم كريم عبدالعزيز ميزانية مفتوحة للعمل المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا في تاريخ السينما المصرية.

ومن المنتظر أن يستغرق تصوير الفيلم 6 أشهر كاملة بين مصر وعدد من الدول، على أن تتم الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم عمليات الجرافيك والأكشن الخاصة بالفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم بوسترات دعائية غير رسمية له عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيل الأزرق

ويواصل المؤلف أحمد مراد كتابة سيناريو الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" والمقرر البدء في تصويره قريبًا عقب الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

وعلمت "الدستور" أن الجزء الثالث من الفيلم سيكون الأخير في سلسلة "الفيل الأزرق".

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين مصر والسعودية، على أن يتم عرضه في موسم صيف 2025.

ومن المقرر الانتهاء من تعاقدات النجوم خلال الفترة المقبلة، على أن ينطلق تصوير الفيلم بشكل رسمي خلال أغسطس المقبل، حيث تم رصد ميزانية مفتوحة للفيلم لاعتماده على أعمال الجرافيك بشكل كبير وخروجه بأفضل صورة للجمهور.

تفاصيل الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق

وعقد الثلاثي كريم عبدالعزيز ومروان حامد وأحمد مراد، جلسة عمل مؤخرًا، استقر خلالها النجم كريم عبدالعزيز على بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكانت النجمة نيللي كريم قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة الفيلم.

ويشهد الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق تطورًا كبيرًا في الأحداث، كما أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبدالعزيز سيتم تغيير مسارها تمامًا في الجزء الثالث، حيث يظهر كريم عبدالعزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة المقبلة.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في الإيرادات، حيث حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة بالسينما بـ104 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض في مصر ومختلف الدول العربية.

قصة فيلم الفيل الأزرق

الفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيى راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.

أبطال فيلم الفيل الأزرق



"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.