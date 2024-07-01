محافظ أسوان يبحث مع المستشار الثقافى لمدينة جاجبور الهندية إقامة شراكات ابتكارية

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع مانى جيرى، المستشار الثقافى والسياحى لمدينة جاجبور الهندية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث إقامة شراكات ابتكارية بين البلدين، باعتبار مدينتى أسوان وجاجبور من مدن شبكة اليونسكو للابتكار.

جاء ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة فى مجال الابتكار والحرف اليدوية، والتسويق الثقافى لأصحاب المشغولات التراثية.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى الدكتورة ميرفت السمان استشارى العلاقات الدولية.

محافظ أسوان يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية، وهو ما تجسد فى الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الهند، واللقاءات المثمرة والبناءة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، لزيادة أوجه تبادل الخبرات والتعاون على كافة المستويات، وفى مختلف المجالات.

وأشار إلى تعزيز التعاون بين أسوان وجاجبور، خاصة في مجال الحرف التقليدية والتراث الثقافي، بالإضافة إلى الإعداد لإقامة توأمة بين المدينتين لخلق المزيد من فرص التعاون فى كافة القطاعات والمجالات، خاصة فى مجال الاستثمار السياحي والاقتصادي، في ظل تمتع عاصمة الاقتصاد الإفريقي بالثروات المحجرية والتعدينية، وكذا تنوع المنتج السياحي، وهو الذى يتشابه مع مدينة جاجبور فى هذا الاتجاه.

برنامج التبادل الحرفى بأسوان وجاجبور

وقد تناول الاجتماع الحديث عن الفرص المتاحة للمشاريع التعاونية، سواء فيما يتعلق ببرنامج التبادل الحرفى بأسوان وجاجبور، بتبادل زيارات الخبراء والمتخصصين فى التقنيات التقليدية وتعلم مهارات جديدة، مع تنظيم المعارض المشتركة لعرض المنتجات والحرف التقليدية، وتسليط الضوء على التراث الثقافي، فضلًا عن عقد ورش عمل وندوات وحلقات دراسية عملية لتحفيز المشاركين فيها على تعليم الحرف، وإقامة المبادرات الترويجية لتعزيز الحرف التقليدية، وتبادل المعرفة والابتكار لضمان تحقيق الاستدامة وجاذبيتها للأجيال الجديدة، علاوة على تبادل الاستراتيجيات الناجحة والخطط المبتكرة لتطوير المدن الإبداعية، ودمج أفضل الممارسات فى الاقتصاد الحديث للحفاظ على الحرف التقليدية، وتوسيع الدعم المتبادل من حيث الموارد والخبرات والشبكات، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة.