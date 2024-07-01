صناعات عملاقة.. «ابدأ» تنجح في جذب استثمارات أجنبية كبيرة للتصنيع محليًا

ساهمت المبادرة الوطنية "ابدأ" في توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، مثل الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.

مشروع مجمع إنتاج الصودا "آش"

يقع مشروع الصودا آش (كربونات الصوديوم )بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة ويستهدف إنتاج نحو 600 ألف طن سنويًا وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم، إضافة إلى منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 685 مليون دولار.

ويهدف مشروع العلمين للسيلكون المعدنى إلى استغلال 130 ألف طن سنويًا من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محليًا لإنتاج 45 ألف طن سنويًا من مادة السيليكون المعدنى كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية حوالى 172 مليون دولار.

مصنع MSE لصناعات التكييف

تم انشاء مصنع MSE لصناعات التكييف، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار ويبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع نحو مليون وحدة داخلية وخارجية سنويا، من المتوقع أن يوفر المصنع فاتورة استيرادية بواقع 69 مليون دولار.

مصنع الوايلر فريد للطلمبات

ساهمت ابدأ بمشروع مصنع الوايلر فريد لتصنيع الطلمبات ويستهدف ان يصل حجم الطاقة الانتاجية نحو 15 ألف طلمبة سنويًا وببلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار سيؤدى إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية وسينعكس ذلك علي خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 200 مليون دولار.

مصنع محركات النقل الخفيف

يقع محركات وسائل النقل الخفيف في مدينة السادات الصناعية ومقام على 270 ألف متر مربع، ويضاهي المصانع العالمية في الصين والهند وتبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع بنحو 250 ألف محرك بطاقة شهرية 20 ألف محرك، وبدأ التشغيل التجريبي لمصنع المحركات وينتج حاليًا 5 آلاف محرك شهريًا ومتوقع مع نهاية العام الجاري الوصول للطاقة القصوي 20 ألف محرك، كما أن خط السلندر وصل بطاقته القصوي حيث ينتج 20 ألف سلندر شهريا.

يعد مصنع محركات وسائل النقل الخفيف الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3) عجلات من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200-250 سي سي، بـ5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذ لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.

وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023 وفي مايو 2024 تم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني.