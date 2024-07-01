الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغرف التجارية" تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة وإعفاءات ضريبية وجمركية

أسامة الرضا
أسامة الرضا

أكد أسامة الرضا، عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن جميع تجار الأدوات الصحية والسباكة بالفجالة ملتزمون بالقرار الخاص بفتح المحلات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء.

دعم الشركات الناشئة وإعفاءات ضريبية

وحول مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة، شدد عضو شعبة الأدوات الصحية على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة التعافي في ظل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق، ودعم التصنيع المحلي، واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.

وأوضح "الرضا" أن القطاع الخاص يتطلع مع تولي الحكومة المصرية الجديدة مهامها، بشغف وأمل، إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والعمل البنّاء، إيمانًا منه بأهمية دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلى مع جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى إمكانية وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، على أن تشمل هذه الخطة تقديم حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ولفت إلى أهمية التركيز على دعم قطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة.

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