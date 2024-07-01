الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم تكشف تفاصيل منح طلاب امتحان الفيزياء 2024 الدرجة الكاملة فى 3 أسئلة

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء 2024 للثانوية العامة، موضحا أن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى بشأن صعوبة بعض الأسئلة في الامتحان.

وقال “زلطة” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إن وزير التعليم وجه فورا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة، موضحا أنه بناء على تقرير اللجنة الفنية تقرر منح الدرجة الكاملة لثلاثة أسئلة وهي محل الشكوى من الطلاب، مع تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين.

الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن صعوبة فى الفيزياء 

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن اللجنة أكدت أن 90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في امتحانات الأعوام الثالثة الماضية، وأن الامتحان متدرج الصعوبة الفيزياء.

التعليم 3 أسئلة الدرجة الكاملة الفيزياء طلاب

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