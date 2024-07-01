"صحة شمال سيناء": الكشف على 1008 بالقافلة الطبية الشاملة فى العريش

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور أحمد سمير بدر أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1008 حالات خلال اليوم الثاني من فعاليات القافلة الطبية الشاملة المجانية في مدينة العريش.

وأشار وكيل الوزارة - في تصريح له اليوم، إلى استمرار فعاليات اليوم الثالث للقافلة بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش.

من جانبها، أفادت الدكتورة إينا سلام مدير الرعاية بالمديرية بأنه تم الكشف عن 82 حالة عيادة جلدية، و217 حالة عيادة باطنة، 100 حالة عيادة أنف وأذن، و106 حالات عيادة كبد وجهاز هضمي، و89 حالة عيادة أطفال، و62 حالة عيادة أوعية دموية، و42 حالة عيادة قلب، و83 حالة كلى.

بدوره، ناشد مدير عام التثقيف والإعلام الصحي الدكتور حاسم حمدي، المواطنين بأهمية المشاركة في القافلة الطبية الشاملة ومبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين بالقافلة، وقام بالمرور على المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم، ونبه على فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن.