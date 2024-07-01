الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالمطرية لمحكمة الجنح

ارشيفية
ارشيفية

أحالت نيابة المطرية، خادمة لمحكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة  مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، بمنطقة المطرية.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من محاسبة يفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى المتهمة، وتبيَّن أن إحدى السيدات وراء الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة المجني عليه، وأضافت أنها لعلمها بثراء صاحبة الشقة، قررت سرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة المطرية المطرية شقة سكنية مشغولات ذهبية

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