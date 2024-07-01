توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات.. أبرز المطالب والتحديات للحكومة الجديدة

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن أبرز المطالب والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هي توفير فرص عمل جديدة للشباب وخفض معدل البطالة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة تتنوع إستراتيجيات الحكومة لتحقيق هذا الهدف المهم.

وأوضح أنه يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

يتم ذلك من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز للمستثمرين، على سبيل المثال، إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية الجديدة يسهم في جذب الشركات والمصانع، مما يخلق فرص عمل عديدة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد المصري، ويتم ذلك من خلال تقديم قروض ميسرة، وتدريب رواد الأعمال، وتوفير الدعم الفني والإداري، هذه المشروعات تلعب دورًا حيويًا في خلق وظائف جديدة وتعزيز التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه تركز الحكومة على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعمل على تحديث المناهج التعليمية وربطها بمتطلبات الشركات والمؤسسات، كما يتم إنشاء مراكز تدريب متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان إعداد الشباب بشكل جيد للانخراط في سوق العمل.

وأوضح أن الحكومة تقوم بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا، ويتم ذلك من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، وتقديم تمويل للمشاريع الواعدة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل. تتضمن الجهود تحسين البنية التحتية السياحية، وتنظيم حملات ترويجية لجذب السياح، وتطوير البرامج السياحية المتنوعة.

وأشار إلى أنه تستثمر الحكومة في مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والجسور والمشروعات القومية الكبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة. هذه المشروعات توفر فرص عمل مباشرة أثناء تنفيذها، كما تساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وأوضح من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الحكومة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.