البحر الأحمر تحتفل بذكرى 30 يونيو بمجمع إعلام الغردقة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الاحتفالية الفنية التي نظمها مجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع قصر ثقافة الغردقة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب بالمحافظة الساحلية.

ونيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وجه السكرتير المساعد التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، مشيرًا إلى أن مصر شهدت عهدا جديدا من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية.

وأكد السكرتير المساعد للبحر الأحمر أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديدا في التاريخ المصري المليء بالتحديات فهي تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في العبور بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان والتعمير والبناء في كل المجالات.

426052CB-470A-4C0B-B0F3-E979FA20CE52

80C57D11-CFB9-4318-9DA9-7A821C6F52EC

D5207780-EE0C-4FA9-A1D5-14FF32687022

CD85017D-788D-4E3D-A873-7C9FFA9567EF

A4705BED-48DA-4561-A2E5-86AD60D4BA91