الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحر الأحمر تحتفل بذكرى 30 يونيو بمجمع إعلام الغردقة

مجمع اعلام الغردقة
مجمع اعلام الغردقة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الاحتفالية الفنية التي نظمها مجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع قصر ثقافة الغردقة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب بالمحافظة الساحلية.

ونيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وجه السكرتير المساعد التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، مشيرًا إلى أن مصر شهدت عهدا جديدا من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية.

وأكد السكرتير المساعد للبحر الأحمر أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديدا في التاريخ المصري المليء بالتحديات فهي تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في العبور بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان والتعمير والبناء في كل المجالات.

426052CB-470A-4C0B-B0F3-E979FA20CE52
426052CB-470A-4C0B-B0F3-E979FA20CE52
80C57D11-CFB9-4318-9DA9-7A821C6F52EC
80C57D11-CFB9-4318-9DA9-7A821C6F52EC
D5207780-EE0C-4FA9-A1D5-14FF32687022
D5207780-EE0C-4FA9-A1D5-14FF32687022
CD85017D-788D-4E3D-A873-7C9FFA9567EF
CD85017D-788D-4E3D-A873-7C9FFA9567EF
A4705BED-48DA-4561-A2E5-86AD60D4BA91
A4705BED-48DA-4561-A2E5-86AD60D4BA91
C05E7763-2791-4707-AD60-9D2BE944FBFD
C05E7763-2791-4707-AD60-9D2BE944FBFD
البحر الاحمر الغردقة مجمع إعلام الغردقة محافظ البحر الأحمر 30 يونيو التاريخ المصري ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

الغردقة تستقبل 34 ألف سائح قادمين من أوروبا اليوم

"تعليم البحر الأحمر" تنفى محاولة انتحار طالب بمدرسة المتفوقين فى الغردقة

بمشاركة سياح ومصريين.. فنادق الغردقة تحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

إنقاذ سلحفاة بحرية ونفوق أخرى بالغردقة

مصرع سائح إيطالى وإصابة زوجته فى انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- قنا"

خريطة قوافل "حياة كريمة" الطبية بقرى البحر الأحمر خلال شهر يوليو

أماكن لا بد من زيارتها فى الغردقة.. تعرف عليها

يحمل 24 فرنسيًا بمرسى علم.. خسائر جسيمة بالشعاب المرجانية مكان شحوط مركب سياحى

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر