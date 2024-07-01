وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندى إضافى بشكل فورى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الجيش يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي بشكل فوري، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الإفراج عن مدير مجمع الشفاء بغزة خطأ عملياتى وأخلاقى

فيما قال بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، اليوم الإثنين، إن الإفراج عن محمد أبوسليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، خطأ عملياتي وأخلاقي.

وأضاف "جانتس" أن هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، مطالبًا بإقالة من اتخذ قرار الإفراج عن أبوسلمية بشكل فوري، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار إلى أنه لا يمكن لنتنياهو مواصلة إدارة الحرب على هذا النحو، مؤكدًا أنه حان الوقت لتحديد موعد انتخابات.