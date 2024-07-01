وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل رئيس "تدوير الإماراتية" وممثلى "رينيرجى جروب بارتنرز"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد الظاهرى، رئيس مجلس إدارة شركة "تدوير الإماراتية"، وهي إحدى شركات (ADQ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وهي أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز، وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة.

جاء ذلك في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة في مصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

واستهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، مشيرًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة. عقب ذلك، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الدولة المصرية، خاصة خلال الفترة المقبلة، بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغير المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال، على رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.

إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية

وخلال اللقاء أوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي - في إطار التعاون مع شركتيّ "جرين تك" و"أوك"- بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، وسيتم إنشاؤها بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/ يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ ساعة، ما يسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا مخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة أرض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المباني الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية.

تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" باستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، مثمنًا التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصًا النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبورواش والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس محمد أبوالنجا مستشار النائب.