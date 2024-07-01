قبل مواجهة طلائع الجيش.. تاريخ إدارة محمود بسيوني لمباريات الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز، على استاد الكلية الحربية، وذلك السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

تدار المباراة تحكيميا بقيادة محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثاني، على أن يكون السيد منير حكمًا رابعًا، بينما في غرفة تقنية الفيديو يتواجد أمين عمر كحكم تقنية فيديو، ويعاونه سمير جمال حكم تقنية فيديو مساعد.

وكان أدار «بسيوني» مباراة واحدة للنادي الأهلي هذا الموسم كانت أمام الجونة في لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، وفى الموسم الماضي أدار مباراة واحدة للأحمر أمام انبى في 23 مايو 2023، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ولم يدر بسيوني أي مباراة لطلائع الجيش في بطولة الدوري في الموسم الحالي.

الأهلي وطلائع الجيش - أرشيفية

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ترتيب الاهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.

تاريخ مواجهات الفريقين

لعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، موسمي 2006-2007، 2014-2015، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- صفر خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد سبعة أهداف، ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف، وعبد الله السعيد برصيد خمسة أهداف، ثم عمرو السولية وجونيور أجايي برصيد أربعة اهداف لكل منهما.

