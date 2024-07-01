تزايد علميات البحث حول عمل كباب الحلة بطريقة سهلة في التحضير من الوصفات السهلة في التحضير، تعرفوا على طريقة عمل كباب الحلة في المنزل وتمتعوا بمذاقه الشهي.

طريقة عمل كباب الحلة في المنزل

يبحث الكثيرون عن الأكلات السهلة سريعة التحضير السريعة، وقد يبتعد البعض عن اللحوم لأنها تأخذ بعض الوقت في التسوية والتجهيز،مثل كباب الحلة باللحمة، الذي نتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره في المنزل وطريقة عمل كباب الحلة.

مقادير عمل كباب الحلة

1-كيلو لحم مقطع مكعبات.

2-اثنين بصلة مقطعة مكعبات.

5-ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

6-اثنين ملعقة من التوابل.

7-ملعقة من الفلفل الأحمر الحلو.

8-ملح وفلفل أسود.

9-اثنين ملعقة من زيت.

10-قطعة من الفحم.

طريقة تجهيز كباب الحلة

الخطوة الاولي: نضع حلة على النار بها الزيت، ويضاف إليها اللحمة وتشوح حتى يتغير لونها.

الخطوة الثانية:نضيف البصل والثوم إلى اللحم مع التقليب المستمر.

الخطوة الثالثة: نضع التوابل والفلفل الحلو الأحمر البودرة، والملح والفلفل الأسود والتقلب المستمر للمكونات.

الخطوة الرابعة: نضيف الشوربة ونترك المكونات على النار الهادئة حتى نضج اللحم.

الخطوة الخامسة: يتم إشعال قطعة من الفحم ووضعها في منتصف الحلة، ونضع عليها قطعة صغيرة من اللية.

الخطوة السادسة: تغطى الحلة جيدا وتترك قليلا مع قطعة الفحم.

الخطوة السابعة:نضع كباب الحلة في طبق التقديم .

الطريقة الثانية: لتجهيز كباب الحلة

الطريقة الاولي: يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة بعد غسله بشكل جيد.

الخطوة الثانية:يقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم.

الخطوة الثالثة: نضع صينة على النار بها السمن، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الاصفر.

الخطوة الثالثة: نضيف الثوم المفروم مع استمرار التقليب، ونضيف إليه الفلفل.

الخطوة الرابعة: نضع قطع اللحم، ويتم تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.

الخطوة الخامسة: تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم.

الخطوة السادسة:نضع الملح بعد الطهي وتقلب المكونات.