جامعة بنها تواصل القوافل الطبية لدار الأيتام بنين

واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية، حيث نظَّمت الجامعة قافلة طبية لدار الأيتام للبنين ببنها، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي لخدمة المجتمع المحلي.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على استمرارية إطلاق وتنظيم القوافل الطبية لدعم أهالي محافظة القليوبية، ولخدمة المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور السيد فودة، أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تأتي لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة.

من ناحية أخرى، تفقدت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة البيئة والمجتمع، أعمال القافلة الطبية التي شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد والنفسية والعصبية.