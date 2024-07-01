الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع كفاءة الطرق الداخلية والتوسع العمراني تتصدر أجندة أولويات الحكومة الجديدة

جريدة الدستور

طالب أستاذ هندسة الطرق محمود كامل، الحكومة الجديدة باعتماد استراتيجية واضحة لتعميرمناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية  وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأكد “كامل” في تصريحات له، أن خفض أزمنة الرحلات سيكون له مردود إيجابي على تكلفة التشغيل، إضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا من ثمن المحروقات والوقود التي تتحملها الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وأشار إلى اهمية تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

تنفيذ الكبارى العلوية

وطالب أستاذ هندسة الطرق باهمية تنفيذ الكبارى العلوية والأنفاق، لمواجهة  أزمات الاختناق المروري وخفض معدلات حوادث الطرق وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات وكذا أعلي الرياحات بديلًا للمعديات.

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اهتمام بالطرق المحلية داخل المحافظات

وطالب أستاذ هندسة الطرق، بمزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية في المحافظات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات منها حوالي 5 آلاف كم.

الحكومة الجديدة اهمية إنشاء محاور النيل النشاط الاقتصادي المختلفة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية

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