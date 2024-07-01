الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنيا: حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم الإثنين، وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية، سيتم الغلق في تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم. 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش، للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة في زيادة وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والرشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء، وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ليس في مصر فحسب ولكن على مستوى العالم، مما دفع كثيرًا من الدول إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة.

وأعلنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة عن تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الدائمة والمستمرة، للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية والورش وكل الفئات التي ينطبق عليها هذه القرارات، بالمواعيد الجديدة التي تم تحديدها للإغلاق، وذلك بكل أحياء المدن والقرى، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يخالف هذه القرارات، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتم يوميًا وذلك لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء، كما سيتم ترشيد الاستهلاك بكل المباني والإدارات التابعة للوحدات المحلية والشوارع والميادين.

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