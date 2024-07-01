موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها 5 أيام

استقبل موظفي الدولة أخبار سعيدة بخصوص موعد صرف مرتبات شهر يوليو بعد أن أعلنت وزارة المالية اليوم عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث سيبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وعن موعد صرف مرتبات شهر يوليو فقد تم تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المستفيدين سيتلقون مرتباتهم بدءا من يوم 18 يوليو، مع التأكيد على أن المتأخرات النقدية ستكون متاحة في الأيام 8، 10، و11 يوليو.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويتم صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدولة، على مراحل وفقا لدرجات الوظائف المختلفة، وتكون على النحو التالي

الخميس 18 يوليو 2024: يبدأ الصرف للموظفين بالدرجات الوظيفية الممتازة والعالية والمدير العام.

الأحد 21 يوليو 2024: يستمر الصرف للموظفين بالدرجتين الأولى والثانية.

الاثنين 22 يوليو 2024: يشمل الصرف الموظفين بالدرجتين الثالثة والرابعة.

الثلاثاء 23 يوليو 2024: يتم صرف مرتبات الموظفين بالدرجة الخامسة.

الأربعاء 24 يوليو 2024: يكون يومًا مفتوحًا لصرف أي مستحقات متأخرة للموظفين بجميع الدرجات الوظيفية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق العلاوة الدورية والزيادة السنوية على رواتب جميع موظفي الدولة، اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة مدير عام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

تُعدّ ماكينات الصراف الآلي الطريقة الأكثر شيوعًا وسهولةً لصرف المرتبات، حيث تتوفر في جميع أنحاء مصر، يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم البنكية أو بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى أموالهم في أي وقت.

مكاتب البريد

تتيح مكاتب البريد المصرية خدمة صرف المرتبات، خاصةً في المناطق التي لا تتوفر فيها كثافة عالية من ماكينات الصراف الآلي، كمايمكن للموظفين التعرف على مكاتب البريد التي تُقدم هذه الخدمة من خلال موقع البريد المصري الإلكتروني أو بزيارة أقرب مكتب بريد.

فروع البنوك

تُقدم بعض البنوك في مصر خدمة صرف المرتبات عبر فروعها. يمكن للموظفين الاستعلام من بنوكهم عن إمكانية صرف رواتبهم من خلال الفروع، والتعرف على الشروط والإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة.