الإثنين 01 يوليو 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر مستجدات الجهود المصرية لإدخال المساعادت لغزة

جريدة الدستور

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح البري، آخر مستجدات الجهود الإغاثية المصرية لإدخال المساعادت إلى غزة، موضحًا أن 10 شاحنات مساعدات دخلت لمعبر كرم أبوسالم استعدادًا لدخول القطاع.

وأضاف "إبراهيم" خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أن 4 شاحنات من الغاز دخلت كرم أبوسالم، وذلك استعدادًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب ويزداد صعوبة بسبب التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات.

وأوضح أن الاحتلال يستمر في تفخيخ وتلغيم المنازل في مدينة رفح وجنوب القطاع، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مليئة بالأزقة التي يُمكن تنفيذ فيها عمليات الكمائن لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 37.900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87.060 مصاب، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 23 فلسطينيًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

معبررفح البري رفح معبر رفح

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