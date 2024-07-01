الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمراكز ومدن الإسماعيلية، فايد والقنطرة غرب.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، مندوب القوات المسلحة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة تاون جاس، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

مناقشة نقل المرافق المتعارضة ربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض

وخلال الاجتماع، ناقش اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والحضور نقل المرافق المتعارضة بعدة مناطق من بينها قرية الفردان ومنطقة شمال القنطرة ومنطقة الحرش ومنطقة أبوسميحة، وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

معاينة المناطق لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة

وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة معاينة تلك المناطق على أرض الواقع لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة، بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.

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