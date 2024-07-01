هل يعود للزمالك؟.. غموض حول مصير أشرف بن شرقى بعد رحيله عن الريان القطرى

أعلن نادي الريان القطري رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي، بعد موسم واحد فقط.

وكان أشرف بن شرقي قد انضم إلى صفوف الريان القطري في صيف 2023، قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

الريان القطرى يعلن رحيل أشرف بن شرقى

وأصدر نادي الريان القطري بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله رحيل أشرف بن شرقي، موجهًا له الشكر عما قدمه خلال الموسم المنقضي.

وكتب النادي القطري في بيانه: "شكرًا أشرف بن شرقي.. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل".

وشارك أشرف بن شرقي في 21 مباراة مع الريان في الموسم المنصرم، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

غموض حول مصير أشرف بن شرقى

ولم يتم الكشف عن الوجهة المقبلة للاعب أشرف بن شرقي حتى الآن، ليرتبط اسمه بإمكانية العودة إلى صفوف فريق الزمالك، ولكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين، أو الانضمام إلى أي نادٍ عربي آخر، في ظل اهتمام نادي الرائد السعودي بضمه في الصيف.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن أشرف بن شرقي اشترط الحصول على 3 ملايين يورو في الموسم الواحد نظير الموافقة على العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

ماذا قدم أشرف بن شرقى فى مسيرته الكروية؟

ولعب أشرف بن شرقي، صاحب الـ29 عامًا، بقميص العديد من الأندية، حيث بدأ في ناديي المغرب الفاسي والوداد في الدوري المغربي، ثم انضم إلى صفوف الهلال السعودي في يناير 2018، ومنها انتقل إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة.

وفي صيف 2019، انضم أشرف بن شرقي إلى صفوف نادي الزمالك، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، ومنه إلى الجزيرة الإماراتي ثم الريان القطري.

وخلال مسيرته الكروية، حصد أشرف بن شرقي العديد من الألقاب، حيث توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 مع الوداد المغربي.

ومع الزمالك، توّج بكأس السوبر الإفريقي عام 2020، وكذلك لقب الدوري المصري وكأس مصر بواقع مرتين لكليهما.