الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من المؤتمر الوطني حتى يوم التصويت.. كيف تسير العملية الانتخابية في واشنطن؟

بايدن
بايدن

قدمت مجلة "الايكونوميست"،  شرحا لتفاصيل سير العملية الانتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، لاختيار الرئيس الذي سيجلس في البيت الأبيض.

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ووفقا للمجلة، فإنه في الخامس من نوفمبر المقبل، سيتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم المقبل، و ستكون المنافسة مألوفة فالمرشحين الرئيسيين هما نفس المرشحين في عام 2020. 

ترامب وبايدن 

وقالت المجلة: كلا الرجلين مكروهان على نطاق واسع حيث تميزت رئاسة بايدن بارتفاع معدلات التضخم، وفواتير السياسة الصناعية الكبيرة، والاضطرابات في الخارج، ولا تزال المخاوف بشأن عمره تبتلي حملته الانتخابية. 

فيما حاول أنصار ترامب قلب خسارته في الانتخابات عام 2020؛ ويواجه اتهامات فيدرالية بشأن مشاركته المزعومة في هذا المخطط، وقد أُدين بارتكاب جناية تتعلق بحملته الرئاسية لعام 2016. ولن تكون الانتخابات منافسة شعبية بقدر ما ستكون استفتاءً يرى الأميركيون أنه الخيار الأقل سوءًا.

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27 يونيو: المناظرة الرئاسية الأولى


التقى جو بايدن ودونالد ترامب في أول مناظرتين وفي العادة، يناقش المرشحون القضايا المهمة (أو على الأقل يتبادلون الإهانات) لمدة 90 دقيقة، وبدلا من ذلك، أمضى ترامب وقته في قول الأكاذيب الشنيعة، في حين قوض أداء بايدن الكارثي ترشيحه بحسب المجلة.


15 يوليو: المؤتمر الوطني الجمهوري


عادةً ما تكون المنافسة مدتها أربعة أيام للمرشح الذي يختاره الحزب، وسيختار الحزب رسميًا مرشحًا للرئاسة ونائب الرئيس في ميلووكي.

19 أغسطس: المؤتمر الوطني الديمقراطي


وعلى غرار المؤتمر الجمهوري الذي انعقد قبل شهر، سيقوم الديمقراطيون رسميًا بتسمية مرشحهم الرئاسي في شيكاغو.


10 سبتمبر: المناظرة الرئاسية الثانية

سوف يجتمع المرشحان الرئيسيان مرة أخرى، عادة عندما يبدأ الأمريكيون في الاهتمام بالانتخابات وتوجهات التصويت.


5 نوفمبر: يوم الانتخابات

تفتح صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في أوائل نوفمبر، على الرغم من أن التصويت المبكر ومبادرات الاقتراع عبر البريد ستعني أن العديد من الأمريكيين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، وسيستمر فرز الأصوات لأسابيع في بعض الولايات.

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