وزير التعليم الفلسطينى: لدينا حصر بأعداد المعتقلين من الطلاب بسجون الاحتلال بالضفة وغزة

علق وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أمجد برهم، على إعلان الوزارة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم في طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحامات الاحتلال المدينة.

بعد اقتحامها.. تأجيل امتحانات الثانوية في طولكرم إلى 11 يوليو

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن امتحانات الثانوية العامة تعقد في جميع محافظات فلسطين، ولكن اليوم تم اقتحام طولكرم ومخيمها، وحرصًا على سلامة الطلاب وحفاظًا على شفافية الامتحان تقرر تأجيل الامتحانات في مدينة طولكرم إلى 11 يوليو الجاري.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيماتها وحاصرت المدينة وقتلت كل من يتحرك في شوارعها، معلقًا: "نريد الحفاظ على حياة أولادنا والطواقم التعليمية في محافظة طولكرم، وبناء عليه قررت الوزارة تأجيل الامتحان، حرصًا على حياة الطلاب والمدرسين مع استمرارها في باقي محافظات الضفة الغربية.

حصر أعداد المعتقلين من الطلاب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة

وأكد أنه تم حصر أعداد المعتقلين من الطلاب والتي جاءت بأعداد كبيرة من الطلبة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة لهم ترتيبات خاصة وتتم متابعتهم، مطالبًا الطلاب والمدرسين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بالبقاء في منازلهم في حال تعرض حياتهم للخطر، وسيتم بناء على ذلك قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيامهم بالامتحانات.