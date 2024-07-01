كهرباء جنوب الدلتا تعلن بدء التدريب الصيفى للطلاب

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد بقطاع التدريب بديوان العام بالشركة بسبرباى طنطا على النحو التالي:

1- طلبة كلية الهندسة قسم (كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة)

من قاطنى (محافظة كفر الشيخ) و(محافظة البحيرة) و(محافظة الغربية) مركز (طنطا - طنطا اول - طنطا ثان – بسيون - قطور- كفرالزيات)

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا يوم السبت الموافق 6/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

2- طلبة كلية الهندسة قسم (كهرباء قوى- ميكا ترونكس- الطاقة المتجددة)

من قاطنى (محافظة المنوفية - القليوبية - الدقهلية - القاهرة) (محافظة الغربية) مركز (المحلة – السنطة - سمنود– زفتى)

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى – طنطا يوم الأحد الموافق 7/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

3- طلبة كلية الهندسة قسم (اتصالات) و(كليات الحاسبات والمعلومات) (قاطنى جميع المحافظات) الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم السبت الموافق 13/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

4- طلبة كلية التجارة ومعاهد الحاسبات والمعلومات (قاطنى جميع المحافظات).

الحضور إلى قطاع التدريب بالشركة بالديوان العام بسبرباى طنطا يوم الأحد الموافق 14/7/2024 الساعة التاسعة صباحا.

ونوهت الشركة في بيان لها إلى عدم السماح بدخول الطلاب في غير المواعيد المحددة لهم والحضور ببطاقة الرقم القومي وإيصال السداد.