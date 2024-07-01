الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم أدائه الهزيل بمناظرته مع ترامب.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم بايدن بالانتخابات

ترامب
ترامب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "رغم أدائه الهزيل في مناظرته مع ترامب.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم بايدن في سباق الانتخابات".

وقال التقرير إنه رغم أدائه الذي لاقى انتقادات حادة في مناظرته الأخيرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أعلن القادة الديموقراطيون عن دعمهم الكامل للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

استبعاد احتمال استبدال بايدن بمرشح رئاسى أصغر سنًا

 واستبعد أعضاء بارزون بالحزب الديموقراطي احتمال استبدال بايدن بمرشح رئاسي أصغر سنا، بعد أدائه الذي وُصف بالضعيف في المناظرة الرئاسية، ودعا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية. 

وتابع التقرير: الدعم الحزبي المتزايد يأتي في أعقاب أداء بايدن المتقلب خلال المناظرة، حيث تعثر في الردود وتباطأت أفكاره، ما ألقى الضوء على المخاوف المتنامية بشأن كبر سنه، حيث يبلغ 81 عاما، لكن دعوات تنحي بايدن عن الترشح استمرت، وأظهر استطلاع أجرته شبكة "bbs" نيوز، بعد المناظرة، حدوث قفزة في عدد الديمقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن لا يعتقد أن يترشح للرئاسة. 

ترامب بايدن الانتخابات القادة الديمقراطيون

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