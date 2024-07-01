الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: الحكومة الجديدة مطالبة بإدراج توصيات الحوار فى برنامجها

أيمن محسب
أيمن محسب

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الحكومة الجديدة بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني في برنامجها.

التعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني

وقال محسب إن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزمًا للحكومة أمام مجلس النواب، باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.

وأضاف أن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة، بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.

الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة

وتابع أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني.

وأشار محسب إلى ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كل التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.

ووجه محسب، الدعوة لكل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.

أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطنى الحكومة الجديدة مخرجات الحوار الوطني

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