الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال شن 5 غارات جوية على الجنوب اللبنانى اليوم

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، من بيروت، إن الاحتلال الإسرائيلي شن 5 غارات جوية على الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

 150 ألف نازح من البلدات الحدودية الجنوبية بسبب العمليات العسكرية

وأضاف خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أنه بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل نزح أكثر من 150 ألف نازح من البلدات الحدودية الجنوبية إلى مختلف المناطق الأكثر أمنا في الجنوب وتحديدا في بلدة تبنين التابعة لمحافظة النبطية.

 ميقاتى: نأمل ألا تتوسع الحرب

وفي سياق متصل، حث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إسرائيل على وقف الهجمات على بلاده خلال زيارة إلى الجنوب، السبت، وفقا لما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وقال ميقاتي، عقب زيارته لمركز قيادة الجيش في جنوب لبنان: "نأمل ألا تتوسع الحرب".

وأضاف نجيب ميقاتي: "نحن دائما من دعاة السلام، وخيارنا هو خيار السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، ويجب على إسرائيل أن توقف هجماتها المتكررة على لبنان، وتوقف الحرب في غزة، ويجب على الجميع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735".

ويشير القرار 1701 إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وإلى جعل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، حوالي 18 ميلا (حوالي 29 كيلومترا) إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل، منزوعة السلاح.

الاحتلال الجنوب اللبنانى الإحتلال الإسرائيلي

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