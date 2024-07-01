قبل أيام من الانتخابات البريطانية.. سوناك يواجه منافسة قوية من منافسه العمالي

مع بدء العد التنازلي للإنتخابات التشريعية البريطانية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من المتوقع أن يتعرض لهزيمة ساحقة غير مسبوقة، وتوقعت فوز حزب العمال المعارض بأغلبية كبيرة وبسهولة، بحسب تقرير نشرة dmc.

استطلاع: حزب العمال في طريقه للاستحواذ على 425 مقعدا

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"، أن حزب العمال في طريقه للاستحواذ على 425 مقعدا في مجلس العموم البريطاني المكون من 650 مقعدا ليحصد أكبر عدد في تاريخه.

كما توقع استطلاع أخر، حصول حزب العمال على 516 مقعدا بينما توقع استطلاع لمنظمة "مور اند كومان" حصوله على 406 مقاعد، وقد يحصل المحافظون على 53 مقعدًا والديمقراطيون الأحرار على 50.

ولم تتوقع الاستطلاعات فوز حزب الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج، بمقاعد كثيرة حيث أشار الاستطلاع إلى فوز الحزب بخمسة مقاعد بينما لم يتوقع استطلاع أخر فوزه بأي مقعد.