خبير اقتصادى: المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة تواجه عدة تحديات

قال الخبير الاقتصادي، عز الدين حسنين، إن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، من أجل إيجاد حلول منطقية لملفات السياسة المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة الدين العام الداخلي والخارجي، وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والحساب الجاري والتضخم والبطالة، والتعليم والصحة وتحقيق الانضباط المالي.

وأشار إلى أن هناك بعض الملفات الاقتصادية التي يجب البت فيها ومنها الأمن المائي والغذائي، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والبحث العلمي، ومستلزمات الإنتاج، ومعدلات التضخم والتحول الرقمي، وتفعيل اللجنة التنسيقية بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وملف الكهرباء وأزمة تخفيف الأحمال.

التعديل الوزاري

كان مصدر حكومي مطلع أفاد، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مضيفًا أنه تمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين.

وأوضح المصدر الحكومي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا، للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، منوهًا بأنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

ويتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

يعود التأجيل في إعلان التشكيل الوزاري 2024 إلى رغبة الرئيس في التأكد من أن التشكيل الحكومي الجديد يعكس التنوع والكفاءة المطلوبة، وأن تضم الحكومة الجديدة عددًا من الخبرات الوطنية محليًا ودوليًا لتلبية تطلعات الشعب المصري.