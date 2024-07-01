الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شون وصوامع المنيا تستقبل 418 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

قمح
قمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 418 ألف طن، من القمح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
 

التشديد على ضرورة التحقق من جودة القمح ومراقبة حالة التخزين بالشون

وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة القمح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية توريد القمح على المزارعين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

التوجيه بتكثيف حملات الرقابة على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتًا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلًا عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلي أن المديرية تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية، للتاكد من توريد القمح للشون والصوامع الحكومية وعدم تهريبه أو محاولة بيعه في الشوق السوداء.

المنيا توريد 418 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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