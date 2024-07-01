"الخيال يتحول لواقع".. تفاصيل صنع كمبيوتر بتكوين خلايا جذعية تحاكى مخ الإنسان

كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مشارك الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون، عن تفاصيل صناعة كمبيوتر بصفات خارقة، حيث تم إطلاق «كمبيوتر حي» أو حيوي على هذا الاختراع الذي يمثل طفرة في الحياة العلمية وعالم الاختراعات الحديثة، وتم من خلاله زراعة خلايا الدماغ البشري بالمختبر وعن طريقها يتم إنتاج الكمبيوتر الذكي.

تكوين خلايا جذعية تحاكى الشبكات العصبية بمخ الإنسان

وقال سلمان، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن علماء السويد علقوا على هذا الاختراع بأنهم اعتادوه فقط في أفلام الخيال العلمي ولم يعتادوه من قبل في الواقع، وذلك للرد على التخوفات التي أثارها البعض بشأن الاختراع الجديد.

وأوضح أستاذ مشارك الشبكات والاتصالات أن الاختراع عبارة عن تكوين خلايا جذعية تحاكي الشبكات العصبية بمخ الإنسان، والذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لديه القدرة على استخدام شبكات ولكنها صناعية وتحاول أن تحاكي الطبيعية، أما الفارق الآن أنهم نجحوا بالفعل في تطويرها عبر خلايا جذعية حقيقية.